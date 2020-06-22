Таролог описал последние часы жизни Юлии Норкиной

Таролог Александр Кинжинов, участвовавший в «Битве экстрасенсов», рассказал о последних часах жизни журналистки Юлии Норкиной, которая умерла в начале июня.

Кинжинов опроверг все слухи, которые активно распространялись в интернете. Он убежден, что супруг журналистки, популярный телеведущий Андрей Норкин не изменял своей жене, и Норкина не кончала жизнь самоубийством.

«Все слухи в Интернете являются ложью», — констатировал таролог.

По его словам, незадолго до смерти Норкину мучала бессонница, которая негативно сказалась на работе сердца. Кинжинов также назвал причину смерти супруги звезды НТВ.

«Все очень просто и прозаично, от чего не менее трагично — у Юли случился инфаркт, остановилось сердце. До этого она практически не спала, очень долго и много что-то печатала», — добавил специалист.

От чего умерла Юлия Норкина: причина смертиЮлия Норкина, как считают в прессе, могла повеситься из-за измены своего супруга. Смерть радиоведущей спровоцировала волну сплетен о том, что женщина ильно переживала предательство своего возлюбленного – Андрея Норкина. Телевизионный ведущий не в восторге от таких рассказов.

Андрей Норкин отметил, что они с Юлей всегда хорошо и мирно жили, а об изменах с его стороны даже и речи быть не может. В Сети он сам заявил, что пусть те, кто такое говорят, сначала докажут его измены, а сейчас он оправдываться не собирается.

Норкин отметил, что после похорон своей супруги он не может отыскать себе места, надеясь, что время сможет излечить его душевные ранения. Он отметил, что 30 лет назад уже похоронил свою мать, хотя это и не одинаковые потери.

Стоит напомнить, что на момент смерти Юли было всего 52 года. Печальные новости рассказал Андрей Норкин. Его супругу похоронили на кладбище в Пушкино. О том, что именно убило Юлю, никто не говорил. По одной из версий, у нее остановилось сердце, хотя некоторые уверяю, что это было самоубийство после длительной борьбы со страшной болезнью.