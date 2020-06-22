Российская вакцина сможет защитить от COVID на два года

Иммунитет, защищающий нас, будет сохраняться не в течение трёх, четырёх, пяти или шести месяцев, а, по крайней мере, два года и более.Вакцинация россиян от коронавируса, свежие данныеДиректор Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что созданная вместе с Минобороны вакцина, сможет обеспечить защиту от коронавируса минимум на два года.По его словам, в создании вакцины был использован подход на основании аденовирусных контейнеров для доставки гена, кодирующего белок COVID.

Гинцбург отметил, что вакцина вводится дважды, причем на разных носителях. Это дает возможность приобрести иммунитет на длительное время.Он также заявил, что для начала массовой вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции может потребоваться до 70 млн доз препарата.Клинические испытания вакцины против COVID-19, созданной НИЦ и Минобороны, стартовали 18 июня в госпитале Бурденко. В них участвуют 18 добровольцев.Ожидается, что испытания будут закончены к концу июля.Ранее сообщалось, что выпуск российской вакцины от COVID-19 может начаться осенью. Для этого с помощью созданной НИЦ Гамалеи тест-системы на иммунитет к коронавирусу было проанализировано более 4 000 образцов плазмы крови.