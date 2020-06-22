Всеобщая амнистия в России возможна после 1 июля

Российский правозащитник Андрей Бабушкин допустил амнистию после всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Об этом он заявил на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».В 2020 году амнистия по уголовным делам будет или нет«Я исхожу из того, что надо амнистировать тех, кто может исправиться и тех, чьи действия не повлекли необратимых последствий. Плюс к остальным людям можем применить амнистию 2000 года – снять полгода», — считает правозащитник.Андрей Бабушкин также уверен, что пожизненное заключение за многочисленные преступления являются неэффективной и антигуманной мерой наказания.

«Такая схема наказания – людоедская. Она не сокращает рецидив ни на один процент и ведет к переполнению тюрем», — заявил он.Последняя на сегодня амнистия в России была в апреле 2015 года в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Согласно данным ФСИН, тогда на свободу вышли 213 455 человек.Тем временем, 3 июня в России стало известно о возможном продлении дачной амнистии. Необходима амнистия для того, чтобы люди в упрощенной процедуре смогли зарегистрировать свои дачные участки и дома. Появилось упоминание о продлении дачной амнистии в общенациональном плане действий по восстановлении экономики после кризиса.