22 июня отмечается несколько церковных праздников

Народный праздник Кириллов день отмечается 22 июня 2020 года (по старому стилю – 9 июня). В православном церковном календаре дата посвящается святителю Кириллу Александрийскому, архиепископу и преподобному Кириллу Белоезерскому, игумену.Какой церковный праздник сегодня, 22.06.2020Кирилл Александрийский почитается как один из Отцов Церкви. Он родился в 376 году. В юном возрасте пришел в монастырь святого Макария, который располагался у подножия Нитрийских гор, и прожил там 6 лет. Когда стал диаконом, получил возможность вести проповеди.После смерти патриарха Александрийского в 412 году Кирилл занял его место. Он ревностно охранял чистоту христианского учения и был непреклонен в защите веры. Преследования отступников, идолопоклонников и иудеев порой приводили к кровопролитиям. Он изгнал иудеев из Александрии.Власть Рима осуждала поведение Кирилла, но на его защиту стали монахи Нитрийской пустыни. Твердость и пламенность патриарха Александрийского особенно проявились во время борьбы с ересью архиепископа Нестория, которая возмутила все церковное сообщество. Святитель умер в 444 году. После него осталось много трудов, большая часть которых посвящена библейским толкованиям и системе догматов.Кирилл Белоезерский (Белозерский) родился в Москве. Родители назвали его Космой. Мальчик рано остался сиротой. Его воспитывал родственник – боярин. Светская жизнь угнетала парня. Вскоре он отправился в Симонов монастырь, где принял постриг с именем Кирилл. Там трудился в хлебопекарне, поварне.

В 1390 году стал архимандритом Симонова монастыря. Слава смущала его. Поэтому вскоре он удалился на берег Белого озера и стал отшельником. В 1397 году основал Кирилло-Белозерский Успенский монастырь и стал его игуменом.Кирилл обладал даром исцелений и прозорливости. Мирно умер в 1427 году.На Кирилла весна заканчивается, а лето начинается.Если земляника уже покраснела, значит, сеять овес уже поздно.Кого поминают сегодня, 22 июняПо церковному календарю 22 июня поминают мучениц Феклу, Марфу и Марию, пострадавших за Христа в Персии при царе Сапоре II в 346 году.Жили они в персидском селении Кашаз в IV веке и под духовным руководством священника Павла посвятили себя Богу. Девы передали своему духовнику все имущество, сделав его обладателем больших богатств и обширных земель.Вскоре священник был арестован вместе с пятью ученицами за исповедание христианства, а все его имущество конфисковано. Арестованных заковали в кандалы и доставили к верховному жрецу. Он пообещал Павлу вернуть имущество, если он отречется от своей веры и поклонится солнцу.Жадный священник отрекся от Христа ради денег и поклонился солнцу. Жрец, недовольный тем, что крупная сумма денег ускользает из рук, сказал, что вернет имущество Павлу, если он собственноручно отрубит девам-христианкам головы.Корыстолюбивый пастырь пошел с мечем в руках к девушкам и выполнил работу палача, без малейшего зазрения совести.Но получить вожделенную награду ему так и не удалось – Павла, по приказу жреца, тайно задушили, чтобы не возвращать ему денег.