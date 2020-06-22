В Калмыкии продлили режим самоизоляции

Ограничения в Калмыкии, введенные в связи с коронавирусом, сохранятся еще неделю, при этом возобновят свою работу гостиницы и МФЦ. За минувшие сутки в регионе выявлено 12 случаев инфицирования.Карантин в Калмыкии, свежие новости7 июня власти продлили режим самоизоляции в Калмыкии до 21 июня. 4 июня главный санитарный врач Калмыкии констатировал, что улучшение эпидемиологической ситуации в республике позволяет перейти ко второму этапу смягчения ограничений. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом разрешил открыться магазинам площадью до 800 квадратных метров, а также уличным объектам торговли.

К 17 июня число смертей от COVID-19 в Калмыкии возросло до 20, всего в регионе зафиксированы 1292 случая заболевания коронавирусом.За сутки в Калмыкии зарегистрировано 12 случаев заражения, всего за период пандемии — 1339, сообщил сегодня Минздрав Калмыкии на своей странице в Instagram.При этом власти Калмыкии приняли решения изменить отдельные положения ограничений. Так, возобновят работу гостиницы, при условии питания в номерах. Кроме этого, откроются многофункциональные центры с ограниченным набором услуг для населения.