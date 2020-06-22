Режим самоизоляции отменен в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров в рамках очередного этапа снятия ограничений, введенных в республике для предотвращения рисков распространения коронавируса, объявил об отмене режима самоизоляции. Кадыров написал об этом в своем Telegram-канале.

Режим самоизоляции отменяется в ЧечнеРежимы самоизоляции и запреты на поездки прекращают действовать по всей Чеченской Республике. Об этом Кадыров объявил в ходе очередного заседания оперативного штаба по профилактике COVID-19.

Чеченский лидер напомнил, что гражданам по-прежнему нужно соблюдать социальную дистанцию, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Сохраняется запрет на массовые мероприятия, в том числе свадьбы, а также на работу некоторых предприятий общепита и спортивных объектов. Кадыров указал, что в Чечне зафиксировано 1 600 подтвержденных случаев заражения, 1 153 пациента уже выздоровели и были выписаны из больниц.

Однако некоторые ограничения все же сохранятся. Например, пока запрещены массовые мероприятия — от свадеб дол религиозных обрядов. Точки общественного питания должны работать только на верандах и улице, а не в закрытых помещениях. На границах республики строго будут проверят наличие справки об отсутствии коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось о том, что Кадыров рассказал о результате тестирования на антитела к коронавирусу. Ранее в ряде СМИ сообщалось о госпитализации главы Чеченской Республики, однако никто данную информацию официально не подтвердил.