Просчитаны риски заражения коронавирусом на пляже

Краснодарский край пока не торопится открывать доступ на все пляжи. Больше всего открытых зон в Сочи, с 10-го июня открылись пляжи в Геленджике, следом в Анапе.

Можно ли заразиться коронавирусом на пляжеСписок требований уже выпущен Роспотребнадзором. Все правила и рекомендации в немалом количестве направлены на защиту туристов, находящихся на морском берегу, от инфицирования коронавирусом. Но до сих пор ведутся дискуссии, есть ли вероятность подцепить вирус через саму воду в море.

Исследования уже проводились и в России, и за ее пределами. Некоторые расхождения в выводах присутствуют, но основное выяснить удалось: подхватить вирус через воду крайне сложно, скорее невозможно.

Сразу несколько факторов в море действуют на свойство вируса сохранять возможность распространения среди людей:

— вода постоянно циркулирует, и вместе с ней вирус не застаивается и не накапливается в одном и том же месте. Концентрация инфекции постоянно снижается;

— в воде содержится много соли, она уничтожает вредные микроорганизмы;

— прямые солнечные лучи нагревают частицы в воде, ультрафиолет уничтожает инфекцию.

Основная опасность заразиться вирусной инфекцией на пляже сводится к общению между отдыхающими, к скученности людей. По словам Сергея Домората из курортного департамента, Роспотребнадзор ввел жесткие правила, которые определяют, как территория будет обеззараживаться, и как умудриться сохранить дистанцию между посетителями в условиях всеобщего расслабленного настроения.