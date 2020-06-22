Стала известна судьба режима самоизоляции в Иркутской области

Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 28 июня включительно. Указ №182-уг врио губернатора Игорь Кобзев подписал 21 июня, сообщили в оперативном штабе.

Продлили карантин в Иркутске или нетВласти Иркутской области продлили режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса на 7 дней – до 28 июня.

Местные СМИ утверждают, что решение о продлении режима принималось долго и тяжело. Обычно власти сообщали об этом накануне дня истечения срока. О последнем продлении стало известно вечером воскресенья.

С 14 мая в режим ограничений ввели послабления. В частности, с этого дня стала возможна работа бань, стоматологических кабинетов, предприятий бытового обслуживания, сервисных центров, магазинов, торгующих непродовольственными товарами, площадью не более 400 квадратных метров. Кроме этого, были официально разрешены занятия спортом на свежем воздухе и прогулки без посещения общественных мест. Режим самоизоляции с этого времени нужно особо строго соблюдать пожилым людям и гражданам с хроническими заболеваниями.

С 20 мая в Иркутской области на фоне ослабления ограничительных мер ввели масочный режим. Теперь общественные места можно посещать только в медицинской маске (или респираторе), также маску нужно надевать при проезде в общественном транспорте.

Число зараженных COVID-19 в Иркутской области достигло 5622 человек. Лидером остается Иркутск — в городе более 2636 выявленных случаев. С 8 июня в регионе ежедневный прирост заболевших составляет от 100 до 200 человек. Инфекция распространяется среди местного населения.

В России на 21 июня зафиксирована 585 тысяч заболевших. 340 тысяч человек выздоровело, 8,1 тысячи — скончалось.