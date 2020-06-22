Кадыров объявил о переходе на третий этап снятия ограничений в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о переходе с 22 июня на третий этап снятия ограничений в республике, введенных из-за коронавируса. Об этом сообщил телеканал «Грозный».

«Третий этап снятия ограничений Кадыров объявил на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу. Пропускной режим отменяется, можно свободно передвигаться по республике, разрешено открыть торговые точки и общественные места, госслужащие начинают работать в штатном режиме», — объявило телевидение (цитата по РИА «Новости»).

В Чечне с 5 апреля закрыли границы региона для въезда и выезда, кроме продовольственных поставок. Также было введено ограничение на передвижение по республике с 20:00 до 8:00 и двухчасовые пропуска для похода в магазин и аптеку.

По состоянию на 21 июня, в Чечне зарегистрировано 1 600 случаев коронавирусной инфекции, 1 153 человека выздоровели, 20 скончались.