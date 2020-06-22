Появилось фото тени от солнечного затмения на Земле с борта МКС

Американский астронавт Кристофер Кэссиди сделал фотографию тени на поверхности Земли от кольцевого солнечного затмения с борта Международной космической станции.

«Очень крутой вид на кольцевое солнечное затмение, которое проходило по правому борту, когда мы пролетали над Китаем этим утром», — написал он на своей странице в «Твиттере».

Ранее в Московском планетарии рассказали, что в России затмение будет видно на значительной части территории от запада до востока в 09:40. Наибольшая фаза могла наблюдаться на юге Алтайского края, Республики Тыва и Республики Алтай вблизи границы с Казахстаном, Китаем и Монголией. В Европейской части России наибольшая фаза могла быть видна на юге Дагестана.

Еще раз в XXI веке кольцеобразное затмение Солнца и день летнего солнцестояния выпадут на один и тот же день только однажды — уже в 2039 году.