Теннисный турнир закрыли из-за заражения Григора Димитрова

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Выставочный теннисный турнир Adria Tour отменили из-за заражения коронавирусом болгарского спортсмена Григора Димитрова. Об этом сообщает «Би-би-си».

Теннисисту стало плохо после поражения хорватскому атлету Борне Чоричу в первом раунде. После того как тест Димитрова дал положительный результат, все, кто контактировал с 19-й ракеткой мира, обязаны будут сдать анализы, а также будут предприняты необходимые меры предосторожности.

В Финале должны были сойтись первая ракетка мира серб Новак Джокович и российский теннисист Андрей Рублев. Все профессиональные теннисные турниры приостановлены до 31 июля в связи с распространением эпидемии коронавируса.

Ранее впервые со времен Второй мировой войны отменили Уимблдон. Организаторы пришли к выводу, что перенос турнира или выступления теннисистов при пустых трибунах являются неприемлемыми вариантами и отказались от его проведения.