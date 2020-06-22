Трамп не исключил возможности встречи с Мадуро

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Jonathan Ernst/Reuters
Президент США Дональд Трамп не исключил, что мог бы рассмотреть возможность встречи с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом он сказал в интервью Axios.
Журналист новостного портала задал американскому лидер вопрос о вероятности его встречи с главой Боливарианской республики.
«Я мог бы об этом подуматьМадуро хотел бы встретиться», — ответил на это Трамп.
Глава США также отметил, что редко выступает против встреч.
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