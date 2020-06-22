Вучич объявил о победе своей партии на парламентских выборах

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Президент Сербии Александр Вучич

Axel Schmidt/Reuters

Президент Сербии Александр Вучич объявил о победе Сербской прогрессивной партии на прошедших парламентских выборах, сообщает РИА «Новости».

«Мы получили самое большое доверие народа, самое большое в истории Сербии, в условиях, когда мало кто в это верил», — объявил президент в избирательном штабе партии.

Он добавил, что считает эту победу «внушительной и убедительной».

По предварительным данным Республиканского избиркома, правящая партия Вучича набрала 63,35% голосов, Социалистическая партия Сербии — 10,67%, блок главы муниципалитета Нови-Београд Александра Шапича – 2,17%. Остальные партии не преодолевают избирательный порог в 3% голосов.

Окончательные результаты комиссия огласит в течение 96 часов после окончания голосования. За места в парламенте страны боролась 21 политическая партия.

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