Болтон заявил об отсутствии у Трампа долгосрочной стратегии по РФ и Китаю

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Carlos Barria/Reuters

У президента США Дональда Трампа отсутствует долгосрочная стратегия по взаимодействию с Россией и Китаем. Такое мнение в интервью газете The Telegraph высказал экс-советник по нацбезопасности американского лидера Джон Болтон.

По его словам, также переговоры Трампа с КНДР провалились до такой степени, что Северная Корея взорвала здание межкорейского офиса связи, которое она построила вместе с Сеулом, и продолжила вести работу над своими ядерными и ракетными программами.

«И за три года так и не удалось сдержать Иран. Именно в таких вопросах некомпетентность Трампа проявляется более очевидным образом», — сказал Болтон.

Он считает, что Трамп не видит разницы между своими и национальными интересами, а государственные вопросы для американского лидера сродни «небольшому семейному бизнесу». Из-за этого у главы США нет единой стратегии, а также именно поэтому он может «с легкостью» на следующий день может изменить уже принятое решение, утверждает Болтон.

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