Самые интересные видео 21 июня

«Блокнот» собрал пять самый интересных и запоминающихся роликов, разошедшихся сегодня в сети

В сегодняшней видеоподборке: лайфхак для экоактивистов и тех, кто просто хочет сэкономить на счетах за воду, щенячья радость и воспитание обнаглевшего попугая.

Первый ролик — пример того, как точно делать не стоит. Есть основания полагать, что эта стопка перед купанием для девушки была не первой.

Любой хозяин знает, как себя ведут себя собаки, когда хотят получить угощение. В случае питомца из второго ролика даже не нужно быть собачьим экспертом, чтобы понять, насколько сильно он мечтает о вкусняшке.

Трети ролик — на заметку москвичам, у которых почти повсеместно стоят счетчики на воду. Дождливая погода будет только в радость, если помогает сэкономить.

На четвертом видео — воспитание совсем не блудного, но немного обнаглевшего попугая. Методом пряника.

Завершает подборку порция кошачьего ми-ми-ми: поцелуи практически взасос вместе с массажем лица … точнее, мордочки.