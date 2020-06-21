The Independent: Эрдоган использует операции, чтобы получить контроль над вооружёнными силами

В статье для The Independent он указывает, что неудавшийся военный переворот 2016 года усилил страх правительства по поводу того, что его вытеснят из власти военные. Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) Эрдогана непосредственно противостояла военным в ходе двух крупных судебных процессов, в которых многие высокопоставленные военные чиновники, включая бывших и ушедших в отставку руководителей армии, были обвинены в заговоре с целью свержения правительства и приговорены к тюремному заключению, отмечает Абудух. ПСР ещё больше усилила чистки после путча, добавляет автор.

Несмотря на турбулентность в военной сфере, Турция начала несколько военных операций в Сирии, Ливии и Северном Ираке, и их развёртывание имеет множество преимуществ для Эрдогана, считает Абудух.

«Во-первых, это позволяет ему держать свои силы железной хваткой, и вы можете привести аргумент, что это подавление чувства независимости заставит тех, кто находится в армии, дважды подумать, прежде чем идти против своего президента», — подчёркивает аналитик.

Военные операции также помогают Эрдогану укрепить свои позиции внутри страны, особенно перед президентскими выборами в 2023 году, заключает он.