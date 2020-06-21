60 резкий скачок заболеваемости COVID-19 зафиксирован Республике Алтай

В Республике Алтай 18 июня было выявлено сразу 60 новых случаев коронавирусной инфекции. Пока это абсолютный рекорд по количеству зараженных в сутки в данном регионе. Большая часть больных приходится на «очаговый» Кош-Агачский район, где вспышку пока не удается погасить, следует из сообщения оперштаба республики.

Так, коронавирус подтвердился у 43 жителей Кош-Агачского района, 12 жителей Горно-Алтайска (в том числе двух человек, вернувшихся из другого региона), двух жителей Майминского района, двух жителей Усть-Коксинского района, прибывших из другого региона, и одного жителя Онгудайского района. Большинство новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими. В 13 случаях диагностированы симптомы ОРВИ.

С учетом этого на данный момент в Республике Алтай лабораторно подтверждено 396 случаев заболевания, в том числе 189 – в Кош-Агачском районе, 99 – в Горно-Алтайске, 27 – в Турочакском районе, 26 – в Улаганском районе, 22 – в Майминском районе, 13 – в Онгудайском районе, 10 – в Усть-Коксинском районе, четыре – в Шебалинском районе, три – в Усть-Канском районе, два – в Чемальском районе, один – в Чойском районе.

При этом выздоровели 10 пациентов из Горно-Алтайска, Кош-Агачского, Майминского, Онгудайского и Улаганского районов. По данным на утро 19 июня, 160 человек выписаны из медучреждений. За весь период в Республике Алтай на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 29 399 человек. Под медицинским наблюдением на карантине в регионе находится 1 155 человек.