Физик выяснил, что было во Вселенной до Большого взрыва

Странная и гипотетическая черная материя могла существовать огромное количество миллиардов лет и быть во Вселенной даже до того, как случился Большой взрыв. Подобные выводы сделал физик из Америки Томми Тенканен, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Специалист создал математическое объяснение своей теории. «С помощью данного исследования удается разоблачить связь между астрономией и физикой, которая занимается изучением элементарных частиц. В том случае, если в темной материи присутствуют новые частицы, которые возникли в результате Большого взрыва, то они могли стать одной из причин именно такого уникального распределения галактик по космическим просторам», — говорит Тенканен. Ученый уверен в том, что такие его размышления могут очень сильно повлиять на поиск ответа на вопрос о том, откуда именно взялась темная материя. Стоит отметить, что данное странное вещество было придумано тогда, когда специалистам не удалось объяснить практически 95% массы нашей вселенной. Для того, чтобы заполнить пробелы в исследованиях, они придумали «темные» виды материи и энергии. По предложенной теории темная материя может составлять практически 27% массы вселенной. В случае темной энергии, то ее намного больше – около 68%. Она не может ни поглотить, ни отразить свет.На данный момент принято считать, что темная материя сформировалась практически 14 миллиардов лет назад. Но из-за того, что нет никаких доказательств существования такого вещества, многие специалисты считают подобное мнение ошибочным.«В том случае, если бы темная материя образовалась в результате Большого взрыва, то ученые смогли бы фиксировать ее сигналы, проводя разного рода исследования, которые касаются изучения элементарных частиц», — рассказывает Тенканен.