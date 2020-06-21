«Огненный шар» уничтожил сирийскую деревню Абу-Хурейра

Огненный шар, который мог на самом деле быть обломком кометы, полностью уничтожил деревню Абу-Хурейра в Сирии. В то время огромное количество мощных взрывов происходило по всей планете. Стоит отметить, что данная деревня располагалась в северной части Сирии примерно 13 тысяч лет назад. Археологи раскопали участок с остатками поселения в 1972 году, но из-за отсутствия плотины на реке Ефрат на то время, обнаруженный старинный участок был затоплен водой, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.В результате раскопок были обнаружены поверхности с огромным содержанием древесного угля, а также стеклянных сфер, возникших из расплавленного под воздействием высокой температуры грунта. Археологам удалось найти несколько образцов, содержащих огромное количество железа и серы. Данные материалы являются доказательством воздействия невероятно высокой температуры. Примерно такой, которая образуется при взрыве куска той или иной породы непосредственно в атмосфере планеты. Некоторое время назад обнаруженные ранее образцы были более детально изучены Эндрю Муром и его коллегами. После этого ученые создали несколько экспериментальных способов, с помощью которых можно было бы воспроизвести те материалы, которые нашли в старинном поселении.Полученные результаты исследования стали причиной того, что специалисты начали думать о страшной катастрофе, которая случилась несколько тысячелетий назад.«Объяснить обнаруженные расплавленные минералы каким-то нормальным процессом не получается. Подобное могло быть спровоцировано только сильным космическим ударом», — говорит Мур.Для того, чтобы найти еще больше доказательств своей теории, Мур провел анализ стекла, найденного в 2012 году. Результаты доказали, что над старинной деревней действительно взорвался обломок кометы, который стер с лица планеты не только поселение, но и всех его жителей. Стоит отметить, что они были самыми первыми сирийскими земледельцами.