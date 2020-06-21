Путин о поправках в Конституцию: «Как люди скажут, так и будет»

Политическая система России должна иметь много точек опор, притом изменения в современных реалиях должны отражаться в ее Конституции. Об этом в интервью телеканалу «Россия-1» заявил президент РФ Владимир Путин.

«Политическая система страны должна иметь много точек опор, не должна опираться только на главу государства. Она должна развиваться вместе с обществом, вместе с государством. Именно поэтому, кстати говоря, я и предложил совсем недавно поправки в Конституцию: жизнь поменялась, она требует определенной реакции», — цитирует его ТАСС.

По словам главы государства, что касается устойчивости политической системы страны, здесь еще есть над чем работать. Он добавил, что не все нормы можно сформулировать в Основном законе, но поправки важны, поэтому необходимо провести общероссийское голосование.

«Как люди скажут, так и будет», — подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что политическая система России должна «иметь определенные внутренние гарантии самосохранения». «Нам всем нужно думать на тему о том, чтобы эта система была устойчивой как к внутренним, так и внешним шокам», — отметил президент.

Притом он не исключил возможности баллотироваться на пост президента в случае принятия поправок к Конституции. «Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в Конституции. Посмотрим, там видно будет», — сказал глава государства.