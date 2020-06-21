Около 1,3 млн человек проголосуют по поправкам в конституцию онлайн

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«ИМА-консалтинг»/ЦИК

Почти 1,2 млн жителей Москвы и 120 тыс. человек в Нижегородской области подали заявление на участие в электронном голосовании по поправкам в конституцию РФ. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.

«Сегодня закончилась регистрация. Подали заявления 1 170 000 москвичей и 130 000 в Нижнем Новгороде Больше (число участников электронного голосования) не будет», — сказал Массух.

В настоящее время, по его словам, избирательные комиссии начали проверку заявлений.

Ранее ЦИК РФ разрешил избирателям двух регионов — Москвы и Нижегородской области — воспользоваться технологией дистанционного электронного голосования для участия в общероссийском голосовании по поправкам в конституцию.

Голосование пройдет с 25 по 1 июля на всей территории России.

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