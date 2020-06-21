В Германии может возникнуть вспышка лихорадки Западного Нила

Из-за заметного потепления климата, специалисты ожидают того, что в скором времени может очень быстро начать распространяться такая тропическая болезнь, как лихорадка Западного Нила, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Переносчиками опасного заболевания являются комары из рода кулекс. Также они имеют и другое название – комар-пискун, комар обыкновенный. Основным хозяином для жизни и развития вируса являются птицы. В группу риска входят люди и крупные млекопитающие, но комары от них не могут подхватить вирус. Если западно-нильская лихорадка попадет в организм человека, то у него поднимается невероятно высокая температура, а на коже появляются высыпания. У 1% больных может возникнуть нейроинвазивное течение заболевание, в случае которого риск летального исхода значительно увеличивается. Институт Роберта Коха сообщил о том, что за два года было зафиксировано только несколько случаев заражения западно-нильской лихорадкой у людей, которые не имели никакого отношения к выезду за пределы страны. Но специалисты при этом не исключают, что больных могло на самом деле быть намного больше. Стоит отметить, что вирус и антитела к болезни были найдены у птиц и лошадей. В случае с птицами, то заражение могло произойти во время их миграции. Из-за того, что климат стал теплее, а летний сезон более длинным, ученые боятся того, что вирус сможет без проблем пережить зиму на территории Германии и затем начать быстро распространяться. Профессор Йонас Шмидт-Шаназит еще в прошлом году предупреждал о том, насколько опасным является данное заболевание. Также он добавил, что в ближайшие несколько лет лихорадка Западного Нила может стать очень серьезной проблемой для всей Германии.