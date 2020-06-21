Бывшего замначальника МВД Алтайского края приговорили реальному сроку крупное мошенничество

Бывший заместитель начальника ГУ МВД по Алтайскому краю Павел Татарников признан виновным в мошенничестве, сообщает «Толк» со ссылкой на пресс-службу Октябрьского районного суда. Экс-правоохранителя приговорили к лишению свободы на три года.

Решение пока не вступило в законную силу, и обстоятельства преступления органами правопорядка не раскрываются, но по данным источника издания, в ходе следствия было установлено, что в период с 1 апреля по 31 августа 2018 года Павел Татарников в здании главка взял деньги у другого сотрудника ведомства, чтобы якобы дать взятку другому руководителю. Речь шла о сумме порядка 2,5 млн рублей. Однако передача не состоялась, и деньгами замначальника распорядился по своему усмотрению.

Утверждается, что факт взяточничества раскрыли сотрудники ФСБ в декабре 2019 года. Уже 16 января следователи возбудили уголовное дело. В суде дело было квалифицировано по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Данное преступление максимально карается лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей. Однако Октябрьский районный суд Барнаула приговорил Татарникова к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать руководящие должности в правоохранительных органах на два года и без штрафа, пишет «Толк». Приговор может быть обжалован.

Напомним, что Павел Татарников, будучи полковником внутренней службы, был назначен на должность заместителя начальника ГУ МВД по Алтайскому краю в 2015 году. Таким образом, он успел поработать замом бывшего руководителя краевого главка Олега Торубарова и нынешнего начальника ГУ МВД Андрея Подоляна.

На данный момент не сообщается, проводятся ли какие-то действия в отношении лица, передавшего деньги Татарникову, а также лица, которому якобы предназначались эти средства. Судя по тому, что дело квалифицировано по статье о мошенничестве, в отношении человека, который в итоге будто бы должен был получить взятку, на данный момент достаточных доказательств собрано не было.

О возможной отставке Татарникова стало известно еще в мае 2019 года, а увольнение состоялось в июле. Любопытно, что примерно в то же время его бывший начальник Олег Торубаров покинул должность главы МВД по Республике Крым. Тогда алтайские СМИ заявили, что Торубаров якобы был задержан правоохранителями, однако эти сведения были опровергнуты официальными источниками.

Справка:

Павел Татарников родился 30 июня 1963 года в городе Облучье Архаринского района Хабаровского края. С декабря 1990 года он начал службу в органах внутренних дел в должности милиционера медицинского вытрезвителя Центрального районного отдела внутренних дел Барнаула. В 1991 году Татарников окончил Казахский политехнический институт имени В.И. Ленина, по специальности: «Технология и комплексная механизация подземной разработки месторождений полезных ископаемых». Осенью 1991 года его перевели участковым инспектором милиции Центрального районного отдела внутренних дел Барнаула, где уже в 1995 году назначил начальником отдела участковых инспекторов милиции Центрального районного отдела Барнаула. Проработав в данной должности до весны 1996 года, в дальнейшем был назначен заместителем начальника по кадрам Центрального РОВД Барнаула.

Не отрываясь от службы, в 1997 году он окончил Алтайский государственный университет по специальности: «Юриспруденция». Далее проходил службу в различных должностях в органах внутренних дел. С 2001 года по 2007 год Павел Татарников руководил отделом дознания ГУВД Алтайского края, с 2007 года по 2011 год возглавлял инспекцию штаба ГУВД по Алтайскому краю, с июня 2011 года руководил штабом ГУ МВД России по Алтайскому краю. Приказом министра внутренних дел Российской Федерации в 2015 году полковника внутренней службы Татарникова назначили на должность заместителя начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю.