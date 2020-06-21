Ученые сумели остановить распространение коронавируса без вакцины и лекарств

Специалисты разработали средство, которое способно остановить распространение SARS-CoV-2 без лекарств и вакцины, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Специалисты из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали наноспонжи, которые по принципу работы напоминают губку. Данные элементы распознаются вирусом как клетки организма: происходит соединение и попытка размножения коронавируса. Исследования показали, что вирус теряет 93% свойств и практически не способен дальше распространяться по организму.Наноспонжи – совершенно новая и в какой-то мере неожиданная разработка. Ученые вместо создания очередной вакцины попытались произвести нечто эффективное. По всей видимости, у них это получилось: наноспонжи отлично справляются с ролью приманки, чтобы отвлечь вирус от проникновения в живые клетки. Мембрана наноспонжей имеет те же рецепторы, что обычные клетки, за счет чего вирус не видит никакой разницы. В итоге штамм теряет свое главное свойство – способность к репликации. Вирусные отходы, которые остаются, выводятся из тела естественным путем.Эффективность наноспонжей уже была доказана на клетках легких. Именно в этом органе коронавирус потерял 93% своих свойств. Эксперты отмечают, что наноспонжи могут быть использованы для лечения большого спектра заболеваний, в отличие от лекарственных препаратов и антител, которые действуют специфичным способом. Новый метод лечения полностью безопасный: эксперименты на мышах доказали это. В ближайшее время будут проведены новые исследования по безопасности наноспонжей. Если они завершатся удачно, разработку можно будет начать применять на людях.