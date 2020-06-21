Названа доля татарстанцев с тяжелой формой заболевания COVID-19

В Татарстане по состоянию на утро 21 июня не меняется число пациентов с тяжелой формой заболевания коронавирусом. Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в РТ, сказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«На сегодня количество бессимптомных лиц остается на том же уровне, оно существенно не меняется. По тяжелым формам также на сегодня изменения не было — 1,3 процента составляют тяжелые формы, 55 человек находилось у медработников под наблюдением», — отметила она.

По ее словам, пациенты с бессимптомной формой заболевания могут быть разных возрастов.

«Бессимптомные формы встречаются у лиц старше 65 лет, а также среднего возраста. Тяжелые формы наблюдаются как у лиц среднего возраста, так и у 65+. Поэтому четкой тенденции мы здесь не видим», — пояснила замглавы Роспотребнадзора по РТ.

В Татарстане за прошедшие сутки зарегистрировано 40 новых случаев заражения коронавирусом, все контактные. Общее число заболевших COVID-19 в республике достигло 4 192 человек. Выздоровели за весь период 3 059 пациентов, в том числе 32 за минувшие сутки. На лечении остается 1 121 человек.