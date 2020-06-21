Названа доля татарстанцев с тяжелой формой заболевания COVID-19

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В Татарстане по состоянию на утро 21 июня не меняется число пациентов с тяжелой формой заболевания коронавирусом. Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в РТ, сказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Названа доля татарстанцев с тяжелой формой заболевания COVID-19

«На сегодня количество бессимптомных лиц остается на том же уровне, оно существенно не меняется. По тяжелым формам также на сегодня изменения не было — 1,3 процента составляют тяжелые формы, 55 человек находилось у медработников под наблюдением», — отметила она.

По ее словам, пациенты с бессимптомной формой заболевания могут быть разных возрастов.

«Бессимптомные формы встречаются у лиц старше 65 лет, а также среднего возраста. Тяжелые формы наблюдаются как у лиц среднего возраста, так и у 65+. Поэтому четкой тенденции мы здесь не видим», — пояснила замглавы Роспотребнадзора по РТ.

В Татарстане за прошедшие сутки зарегистрировано 40 новых случаев заражения коронавирусом, все контактные. Общее число заболевших COVID-19 в республике достигло 4 192 человек. Выздоровели за весь период 3 059 пациентов, в том числе 32 за минувшие сутки. На лечении остается 1 121 человек.