Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5% годовых

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Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве, март 2018 года

Артем Сизов/«Газета.Ru»

Центробанк России снизил ключевую ставку на 100 б.п, до 4,5% годовых впервые с 2015 года. Об этом сообщил ЦБ.

Регулятор отметил, что в условиях снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса есть риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году.

«Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и удержание инфляции вблизи 4%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Банк России будет принимать решения по дальнейшей судьбе ключевой ставке исходя из фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

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