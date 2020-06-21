Турецкая газета «поженила» Зеленского на Вере Брежневой

В своей статье о том, что первая леди Украины Елена Зеленская заразилась коронавирусом, издание в качестве иллюстрации разместило постер из фильма «Восемь лучших свиданий»» на котором Владимир Зеленский запечатлен с Верой Брежневой, сыгравшей в картине роль его жены, передаёт РИА Новости.

Текст был размещен на официальном сайте издания 17 июня, где позднее заменили иллюстрацию, и в печатной версии.

Ранее у Елены Зеленской выявили коронавирус, она сначала проходила лечение амбулаторно, позже ее госпитализировали с двусторонней пневмонией. Зеленский ограничил встречи, он находится на частичном карантине.