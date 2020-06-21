Внезапно: Путин не исключил, что будет баллотироваться на следующий президентский срок

Президент РФ Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на должность главы государства на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию будет принята, заявил он в интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Владимир Путин.

kremlin.ru

«Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в Конституции. Посмотрим, там видно будет», — сказал он (цитата по ТАСС).

При этом президент уточнил, что «для себя еще ничего не решил».

Глава государства также поделился своим мнением по поводу поправки об обнулении сроков для действующего и бывших президентов: «Если этого не будет <принятия поправки>, года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников», пишет РБК.

Голосование по поправкам к Конституции состоится 1 июля. Этот день объявлен выходным.

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