Крупнейшая в мире плотина, находящаяся в Китае, может прорваться в любой момент

Уже почти неделю на юге, юго-западе и в центре Китая идут проливные дожди, которые угрожают целостности крупнейшей в мире плотины. Осадков выпало 50 мм, что выше среднегодичного показателя, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.

Буквально затапливает Нгава-Тибетско-Цянскийокруг в провинции Сычуань. В регионах поблизости выпадал град размером примерно 1 см. В Гардзе-Тибетском автономном округе под угрозой разрушения электростанция.

Река Сяоцзиньчуань оказалась перекрытой: сейчас она вмещает 1 млн кубометров воды. В ближайшее время может не выдержать плотина «Три ущелья», которая почти трещит по швам. Уже разрушены небольшие водохаранилища. Воды настолько много, что прорыв одного водохранилища в уезде Даньба снес небольшое поселение.

Власти с учеными из Китайской академии строительных исследований обдумывают план эвакуации граждан из округа Ичан, где находится плотина. Река Янцзы проходит через 11 провинций и крупных городов. В случае прорыва поселения в низинах реки будут стерты с лица Земли. Специалист Хуан Сяокунь предложил людям уже сегодня бежать, так как неизвестно, когда «Три ущелья» рухнет. Вот только куда бежать всем людям из крупных населенных пунктов?

От плотины пострадает сперва округ Ичан, затем – Юэян, Ухань и Шанхай. Последствия будут настолько серьезными, что их страшно представить. Об опасности плотины говорили еще в 1969 году, когда только задумывали строительство. Большинство представителей власти было против (всё-таки сложно спокойно спать с бассейном воды над головой), но в итоге проект реализовали. Строительство началось в 1994 году, а завершилось в 2009-м.

Сегодня вода поднялась в 148 реках до критичного уровня. Из 98 тыс. водохранилищ в опасности находятся 94 тыс. единиц. Противопаводковые конструкции не в состоянии сдерживать воду. Если дожди продолжатся, катастрофа неминуема.