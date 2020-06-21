Россияне выступают за амнистию в 2020 году

Проведение амнистии заключенным за уголовные преступления небольшой и средней тяжести в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне поддерживают 44% россиян. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Как следует из результатов исследования, каждый второй россиянин одобрительно относится к амнистии (50%) — смягчению наказания или освобождению от наказания лиц, осужденных за преступления, а также прекращению уголовного преследования. Чаще это мужчины (58%) и молодые люди 18-24 лет (63%). В той или иной степени не одобряют меру смягчения наказания четверть наших соотечественников (25%).Амнистию для лиц, совершивших экономические преступления небольшой тяжести, считают допустимой 67% россиян. Для тех, кто совершил экономические преступления средней тяжести, амнистию считают допустимой 46% наших соотечественников.Когда речь идет о преступлениях, угрожавших безопасности человека, то 44% респондентов считают возможной амнистию для тех, кто совершил преступление небольшой тяжести, 25% опрошенных считают, что под амнистию могут попасть лица, совершившие преступления средней тяжести.В 2020 году будет амнистия в России или нет?Амнистия объявляется в отношении индивидуально не определенного круга лиц Государственной Думой РФ.Актом об амнистии лицо: может быть освобождено от уголовной ответственности, может быть освобождено от наказания, назначенное ему наказание может быть сокращено или заменено более мягким видом наказания, может быть освобождено от дополнительного вида наказания; с него может быть снята судимость.Порядок применения амнистии определяется Государственной Думой в акте об амнистии. Изданием акта об амнистии могут преследоваться разные цели:

– облегчение участи лиц, совершивших относительно нетяжкие преступления, несовершеннолетних, женщин, больных и т. п.;– идеологические(социально-политические) цели;– цели национального примирения, достижения гражданского мира и согласия; социально-экономические цели;– решение проблемы перенаселения мест лишения свободы и др.Как отмечают правозащитники, амнистии в честь Дня Победы – это давняя российская традиция. Амнистии проходили к 60-тилетию, 65-тилетию и 70-тилетию этого события. Каждый раз на свободу выходило достаточно большое количество заключенных.Сейчас, настаивают общественники, потребность в милосердии выросла в разы, особенно актуальным оно становится на фоне ожидания второй волны коронавируса нынешней осенью. Дело в том, что число арестов в стране не уменьшилось – СИЗО как были, так и остались переполненными, а следовательно, есть высокий риск распространения инфекции. Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин при этом напомнил, что уровень медицины в местах лишения свободы оставляет желать лучшего.По его словам, проект акта об амнистии уже разработан в СПЧ — и теперь, после объявление даты проведения Парада, его планируют заново представить властям. Амнистия, уверяет Бабушкин, это и есть самый оптимальный способ разгрузки пенитенциарной системы. В Госдуме ранее заявляли об отсутствии планов по проведению амнистии якобы из-за «отсутствия проработанных текстов». На самом же деле, говорят общественники, проектов было не менее пяти, начиная от подготовленного в СПЧ и заканчивая инициативой депутатов Мосгордумы.При этом в СПЧ напомнили, что вообще-то кроме самой амнистии есть и другие разумные способы сокращения тюремного населения. Это, к примеру, усиление условно-досрочного освобождения, пересмотр критериев УДО, применение мер пресечения, не связанных с нахождением в изоляторе. Так что начать процесс гуманизации правозащитники предлагают с освобождения тех заключенных, которые сидят за мелкие преступления и у которых подошли сроки выхода по УДО или для изменения наказания на более мягкое.