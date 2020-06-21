Ученые просят прокуратуру наказать расписавших скалы туристов Горном Алтае

Сотрудники Горно-Алтайского государственного университета и члены республиканского отделения Российского географического общества обратились в Горно-Алтайскую природоохранную прокуратуру. Они просят провести проверку по факту «расписывания скал примитивными надписями» и привлечь виновных к административной ответственности, информируют «Новости Горного Алтая». Ранее в полиции региона ИА «Банкфакс» заявили, что не усматривают в данном факте нарушения закона.

В обращении авторы ссылаются на тот самый видеоролик, где группа молодежи из двоих парней и двух девушек пишет на скалах свои имена. Поведение молодых людей вызвало крайне негативную реакцию пользователей соцсетей, которые требовали наказать виновных. Между тем пресс-службе ГУ МВД по Республике Алтай ИА «Банкфакс» пояснили, что у полиции нет оснований привлекать молодых людей к ответственности, поскольку они не нарушили законодательство.

В то же время, по словам председателя комитета Госсобрания по законодательству, правопорядку и местному самоуправлению Виктора Ромашкина, несколько лет назад депутаты приняли закон об административных правонарушениях (№ 69-РЗ), ст. 3 которого гласит: «Несанкционированное нанесение надписей, рисунков, вывешивание объявлений, афиш, плакатов, иной печатной продукции на зданиях, сооружениях, природных, исторических и археологических памятниках, придорожных камнях, в транспорте и на иных объектах, не образующие составов административных правонарушений, предусмотренных КоАП, а также срыв и порча печатной информации, размещенной в установленных для этого местах, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 3 тысяч рублей; на должностных лиц — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; на юридических лиц — от 5 тысяч до 10 тысяч рублей».

По словам Виктора Ромашкина, составлять протоколы о подобных административных правонарушениях имеют право должностные лица органов местного самоуправления, то есть районных администраций. Таким образом, привлечь вандалов к ответственности теоретически можно по республиканскому закону. В таком случае они могут быть оштрафованы на сумму до 3 тысяч рублей.