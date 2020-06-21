Мошенники начали обманывать в Сети от имени Ефремова

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Мошенники используют имя артиста Михаила Ефремова для обмана в Сети, передает телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, злоумышленники «создали» «театр имени Ефремова», который якобы находится в Москве.

Их жертвой стал 18-летний молодой человек. В интернете он познакомился с девушкой, которая предложила встретиться в вышеуказанном театре и отправила ссылку для покупки билетов. Молодой человек потратил на билеты более 3 тыс. руб., однако на следующий день он узнал, что такого театра не существует.

Вечером 8 июня Ефремов попал в ДТП в центре Москвы. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с машиной службы доставки продуктов. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. В настоящее время артист находится под домашним арестом.

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