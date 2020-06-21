Индийские силовики ликвидировали трех боевиков в Сринагаре

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Adnan Abidi/Reuters

Полиция и военные Индии ликвидировали трех боевиков в Сринагаре — летней столице союзной территории Джамму и Кашмир, передает The Hindu.

По данным издания, все трое террористов были местными жителями. Они причастны к убийству двух сотрудников Индийских пограничных сил 20 мая.

По данным местных властей, в 2020 году в Кашмире ликвидированы 106 боевиков, причем большинство из них — местные жители.

Ситуация на севере Индии резко обострилась после того, как 5 августа 2019 года был упразднен штат Джамму и Кашмир, а на его основе созданы две союзные территории.