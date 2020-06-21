Путин наградил орденом Пирогова и медалью Луки Крымского троих медработников Татарстана

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о награждении работников российских медицинских и научных учреждений орденом Пирогова и медалью Луки Крымского. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Россиян поощрили за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга. В список тех, кто удостоился наград, попали и татарстанцы.

Так, орденом Пирогова награждены заместитель главного врача казанской Городской клинической больницы №7 Луиза Губаева, заведующая инфекционным отделением Республиканской клинической инфекционной больницы им. профессора Агафонова в Казани Дина Семенова, медалью Луки Крымского — старшая медсестра инфекционной больницы Набережных Челнов Валентина Калачева.

Напомним, две новые награды были учреждены в России 19 июня. Николай Пирогов был хирургом и ученым-анатомом, естествоиспытателем и педагогом. Создал первый атлас топографической анатомии, стал основоположником русской военно-полевой хирургии, основателем русской школы анестезии. Епископ РПЦ Лука Крымский также являлся хирургом, ученым, автором трудов по анестезиологии и гнойной хирургии. В 2000 году был причислен к лику святых священноисповедников русской православной церкви.