Ученые назвали продукт, который очень полезен для сердца

Грецкие орехи содержать вещества, способные снизить риск преждевременной смерти почти на 50%. Это выяснили ученые из Горвардской школы общественного здравоохранения Марта Гуаш Ферре. Продукт богат альфа-линоленовой кислотой, притом ее концентрация значительно больше, чем в любых других орехах. Также стоит выделить Омега-3 и вещества, имеющие антиоксидантные и противовоспалительные свойства.

Грецкие орехи включают большое количество мононенасыщенных жиров, поэтому ихне стоит ставить в один ряд с другими орехами. Существенное улучшение липидного профиля в организме снижает риск появления проблем с сердцем и сосудами в несколько раз.

Ранее проходило масштабное исследование, которое длилось 30 лет. Наблюдение за 200 тыс. американцев позволило выяснить, что грецкие орехи снижают смертность на 45%. Достаточно принимать 3 порции орехов в неделю.

Среди других свойств продукта – замедление роста опухоли при раке молочной железы и снижение уровня холестерина в крови. Для поддержания здоровья не нужно есть орехи каждый день: достаточно нескольких приемов в течение недели. Небольшие порции положительно скажутся на вашем самочувствии и значительно снизят риск появления тех или иных проблем с сердечной мышцей.