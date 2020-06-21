«Сделай или умри»: США создают самолет для войны с Китаем

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Staff Sgt. Erin Piazza/U.S. Air Force/AP

Конгресс США требует от своих ВМС конкретного плана по разработке перспективных палубных истребителей. Причем будущее американских авианосцев остается достаточно неясным. Главной причиной активизации работы в этом направлении остается досягаемость американских авианосных ударных групп китайскими ракетами.

После того, как стало очевидным, что основная боевая машина американской палубной авиации F/A-18 Super Hornet обладает недостаточным радиусом боевого применения, и в ходе гипотетических боевых действий с Китаем американские авианосные ударные группы рискуют оказаться в зоне досягаемости противокорабельных ракет КНР, усилия по реализации программы создания палубных истребителей следующего поколения в США значительно активизировались, пишет Defense News.

Как ранее писала «Газета.Ru», авианосцам ВМС США угрожают китайские баллистические противокорабельные ракеты типа DF-21D, называемые «убийцами авианосцев».

Основным элементом этого комплекса является специальное пятиосное шасси, на котором перевозится транспортно-пусковой контейнер с ракетой. Именно это шасси и позволяет перебрасывать ракеты в требуемый район, а также осуществлять запуск с минимального расстояния до цели. По разным оценкам, ракета DF-21D имеет длину 10-12 м и диаметр около 1,5 м. Стартовая масса оценивается в 14-16 т. Утверждается, что ракета DF-21D способна поражать надводные корабли на удалении от 100 до 1450 км.

В случае вооруженного конфликта между Пекином и Вашингтоном это означает, что до уничтожения противокорабельных комплексов DF-21D авианосные ударные группы ВМС США не смогут без большого риска приблизиться к китайскому побережью менее чем на 1400-1500 км. А следовательно, палубная авиация ВМС не сможет применить авиационные средства поражения по береговым объектам противника.

Поскольку вопросы об уязвимости авианосцев и радиусе действия палубной авиации продолжают циркулировать в американском экспертном сообществе, конгресс США выделил средства на финансирование исследовательских усилий ВМС по созданию истребителя следующего поколения для замены F/A-18 Super Hornet с относительно небольшим радиусом действия.

Усилия по разработке системы или семейства систем для замены F/A-18 Super Hornet с коротким радиусом действия — это попытка типа «сделай или умри», которая определит, останутся ли американские авианосцы актуальными в XXI веке или же они пойдут по пути колесницы и боевого слона, пишет Defense News.

Комитет сената США по вооруженным силам, согласно закону о национальной обороне, предписывает ВМС разработать конкретный план по созданию палубных истребителей следующего поколения.

Вместе с тем обстановка складывается довольно противоречивая. Это происходит всего спустя несколько месяцев после того, как в конгрессе сократили эту программу с запрошенных $20,7 млн до $7,1 млн.

Для сравнения, ВВС США запросили $1 млрд для финансирования авиационной программы доминирования следующего поколения, но в конечном счете увидели относительно незначительное сокращение этой суммы на 10%, которое было названо «секретной корректировкой».

Комитет сената США по вооруженным силам требует, чтобы ВМС сформулировали стратегию закупок истребительной авиации и определились с типовым составом авиационного крыла авианосца и ударных истребительных эскадрилий для лучшей подготовки к потенциальным конфликтам, предусмотренных Стратегией национальной обороны США. Это следует из резюме, ранее опубликованного на сайте комитета.

Как известно, ВМС США обнулили запланированную покупку, по крайней мере, 36 палубных F/A-18 Super Hornet в период с 2022 по 2024 финансовый годы. Этот шаг должен сэкономить $4,5 млрд, которые планируется перенаправить на истребительную программу шестого поколения, известную как Next Generation Air Dominance или F/A-XX.

Военно-морские силы США пытались решить проблему недостаточного боевого радиуса действия палубной авиации с помощью принятия на вооружение беспилотного летательного аппарата-заправщика MQ-25 Stingray («Скат»), но эта программа, по оценке специалистов, может столкнуться с существенными задержками.

Как ранее писала «Газета.Ru», первые поставки дронов-танкеров, призванных увеличить радиус боевого применения основных палубных самолетов ВМС США, ожидаются в 2021 году. На проект запланированы расходы около $2,16 млрд. Однако вполне возможно, что эти сроки будут существенно сдвинуты «вправо».

Но что конкретно будет представлять собой F/A-XX, пока больше находится в области предположений, гипотез и в лучшем случае — рисунков. В июне прошлого года ВМС США завершили анализ альтернатив, и представитель помощника министра военно-морских сил по исследованиям, разработкам и закупкам вооружения и военной техники заявил в начале этого месяца, что программа находится на этапе разработки концепции.

Но некоторые эксперты в США считают, что, учитывая бюджетные ограничения ВМС в обозримом будущем, F/A-XX должен быть производным от нынешнего самолета.

Старший научный сотрудник Института Хадсона и офицер подводной лодки в отставке Брайан Кларк заявил в комитете по вооруженным силам палаты представителей, что было бы целесообразно продолжать покупать F/A-18, чтобы поддерживать «горячую линию» для потенциального F/A-XX.

«Я думаю, что F/A-XX, вероятно, должен быть производным от существующего самолета, а не какой-то совершенно новой конструкцией с чистого листа, учитывая финансовые ограничения, в рамках которых мы находимся, — сказал Кларк. — Таким образом, поддержание производственных линий для обоих наших действующих ударных истребителей является хорошей идеей, позволяющей обоим машинам стать вариантом для будущего F/A-XX».

В 2019 году заместитель министра обороны США Боб Уорк заявил, что следующий истребитель действительно должен стать беспилотным, и что этот путь поможет сэкономить немного денег.

«Внимание должно быть сосредоточено на F/A-XX. Если вы действительно хотите большой радиус боевого применения подобной машины, это должна быть платформа, с которой осуществляется применение дальнобойных средств поражения», — сказал Уорк.

«Поскольку военно-морские силы закупают F-35C, Корпус морской пехоты покупает F-35B, и в то же время ВМС пока еще приобретают Block III Super Hornet, то вы не можете позволить себе реализацию двух или трех программ одновременно. Итак, F/A-XX — это то, на чем вам нужно сосредоточиться. И если анализ показывает, что вам нужен большой радиус боевого применения палубного истребителя, то это однозначно указывает на беспилотный вариант боевой машины», — добавил он.

Но военно-морская авиация «показала очень слабый аппетит» для принятия на вооружение беспилотного истребителя большой дальности,

хотя, по словам бывшего начальника военно-морских операций в отставке адмирала Гарри Рогхеда, который выступал в комитете по вооруженным силам палаты представителей вместе с Брайаном Кларком, военно-морские силы США, в целом, «охвачены беспилотными технологиями».

«В 2012 году мы осуществили взлет беспилотного летательного аппарата с авианосца», — сказал Рогхед.

«В 2012-м. И с тех пор этого не произошло ни разу. Восемь лет, на мой взгляд, бездействия в попытках продвинуть эту новую технологию не агрессивны ни при каких условиях», — добавил адмирал.

«Реализации программы Next Generation Air Dominance или F/A-XX может привести к революционным изменениям в сфере боевого применения истребителей. По предварительным данным, главной особенностью F/A-XX будет являться инновационная система вооружения смешанного типа под управлением искусственного интеллекта», — рассказал «Газете.Ru» замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Как сказал собеседник издания,

тактико-технические требования к истребителю США шестого поколения выглядят временами просто фантастическими.

Считается, что эта машина должна обладать скоростью 5 Мах (приблизительно 5600 км/ч), и самолет должен находиться в воздухе до 50 часов в беспилотной версии, и совмещать в себе функции ударного истребителя и разведчика. По заявленным данным, истребитель F/A-XX должен существенно превосходить любые существующие типы ударных самолетов.

Как известно, корпорация Boeing уже несколько лет разрабатывает прототип истребителя шестого поколения F/A-XX. Внешне он будет напоминать стратегический бомбардировщик В-2 Spirit, то есть выполнен по схеме «летающее крыло». Это разновидность аэродинамической схемы планера самолета типа «бесхвостка» с редуцированным фюзеляжем, роль которого играет крыло, несущее все агрегаты, экипаж и полезную нагрузку. Самолеты будут создаваться в пилотируемом и непилотируемом вариантах.

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