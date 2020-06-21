«Имеем право»: Египет пригрозил вторжением в Ливию

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AP

Египетские войска готовы вторгнуться в Ливию и воевать на стороне Халифы Хафтара — предупредил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Он выразил намерение «защитить безопасность» своего западного соседа и обезопасить западные границы Египта от террористической угрозы и наемников с «учетом стратегической глубины».

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о готовности Каира самым решительным образом вмешаться в военный конфликт в Ливии, чтобы «защитить безопасность» своего западного соседа.

По его словам, египетская интервенция в Ливию – если она произойдет — будет являться законной, передает Sky News Arabia.

«Любое прямое вмешательство со стороны египетского государства теперь приобрело международную легитимность: или в рамках Устава ООН в отношении права на самооборону или на основе предписаний единственной законной власти, избранной ливийским народом, то есть — Палаты представителей», — подчеркнул политик.

Ас-Сиси указал, что главная цель египетского вступления в гражданскую войну в Ливии состоит в том, чтобы «защитить и обезопасить западные границы Египта, с учетом стратегической глубины, от террористической угрозы и наемников».

Другая задача Каира: быстро восстановить безопасность и стабильность в Ливии, как неотъемлемой части общей архитектуры национальной безопасности арабских стран. Ас-Сиси добавил, что не позволит захватить стратегически важные город Сирт и территорию муниципалитета Эль-Джуфра, контролируемые Ливийской национальной армией (ЛНА).

Мировое сообщество должно не допустить разрастания гражданского вооруженного конфликта в Ливии до полноценной войны — к такому выводу в телефонном разговоре в начале июня пришли президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Лидеры двух стран выразили обеспокоенность эскалацией на севере Африки и подчеркнули, что стороны должны прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров под эгидой ООН.

Путин также отметил важную миротворческую деятельность Египта, подчеркнув безальтернативность решений Берлинской конференции по урегулированию ситуации в Ливии, прошедшей в январе нынешнего года.

Тогда же Путин и ас-Сиси в ходе телефонного разговора обсудили развитие стратегического партнерства и ситуацию в Ливии. Политиками был подтвержден обоюдный настрой на продолжение координации, чтобы обеспечить скорейшее прекращение боевых действий и запуск межливийских переговоров под эгидой ООН.

В апреле нынешнего года фельдмаршал ЛНА Халифа Хафтар объявил, что возглавит страну и выйдет из соглашения, в результате которого сформировалось Правительство национального согласия (ПНС), передает портал Akhbar Libya.

Хафтар подчеркнул, что ЛНА будет работать над созданием гражданских и государственных институтов и продолжит освобождать ливийский народ.

Как отметил фельдмаршал, ЛНА будет стараться «облегчить страдания» народа, защищать права граждан, выполнять их желания и работать ради их блага.

Создание Правительства национального согласия (ПНС) Ливии стало возможным после того, как в 2015 году были подписаны Схиратские соглашения. Их заключили по итогам межливийских переговоров в марокканском городе Схират.

Документ был призван заложить основы политического урегулирования в Ливии, но эти планы так и не были реализованы, как бы ни старались внешние спонсоры — Тунис, Италия, Алжир и спецпредставители ООН.

Позднее Африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM) сообщило о том, что Россия якобы направила свои военные самолеты в Ливию. В качестве причины американские военные назвали поддержку действий наемников, которые участвуют в боях на стороне Хафтара.

В качестве доказательств AFRICOM опубликовало на своей странице в Twitter фотографии, на которых якобы запечатлены российские самолеты.

В России ответили, что информация о переброске Россией в Ливию боевой авиации не соответствует действительности. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

«Позиция России хорошо известна: мы выступаем за прекращение кровопролития в Ливии, призываем все стороны конфликта воздержаться от применения оружия и сесть за стол переговоров», — подчеркнул парламентарий.

В Ливии ситуация обострилась в 2011 году после свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи. Тогда государство практически перестало функционировать как единая страна. В настоящее время там царит двоевластие.

В восточной части заседает избранный народом парламент, а в западной части Ливии (в столице Триполи) правит Правительство национального согласия, которое было сформировано при поддержке ООН и Евросоюза.

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