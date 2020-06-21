«Работать надо, а не преемников искать»: Путин не исключил своего выдвижения на новый срок

Глава госусарства подчеркнул, что окончательного решения пока не принял

Владимир Путин ответил на вопрос, собирается ли он баллотироваться на новый президентский срок, если будет принята поправка в Конституцию, позволяющая ему снова участвовать в выборах. Правда, ответ был довольно уклончивым. Ни да, ни нет Путин не сказал, но зато объяснил, почему важна поправка в основной закон об обнулении президентских сроков.

«Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в Конституции. Посмотрим, там видно будет» — сказал президент в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин», который выйдет сегодня на канале «Россия 1».

Комментируя поправку, которая позволяет ему снова выдвигать свою кандидатуру на выборах, Путин заметил, что «если этого не будет, года через два, а я знаю это по собственному опыту, вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников».

«Работать надо, а не преемников искать», — заявил президент, слова которого приводит «Интерфакс».

Путин также добавил, что уверен в правильности решения о внесении поправок в Конституцию. По его словам, они позволят закрепить суверенитет и целостность Российского государства.

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Проголосовать по вопросу о внесении поправок в Конституцию можно будет в течение недели — с 25 июня по 1 июля. Неделя голосования, как поясняли ранее власти необходима, чтобы можно было соблюсти все меры безопасности из-за коронавируса. Общероссийским днем голосования будет считаться именно 1 июля. Эта дата выпадает на среду, поэтому в стране решено было объявить дополнительный выходной.

В ходе голосования перед гражданами России будет поставлен один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?». В основной закон предлагается внести целый ряд изменений, в числе которых отмена для действующего главы государства ограничения баллотироваться на новый президентский срок. Эта инициатива была высказана депутатом от «Единой России» Валентиной Терешковой.

Сейчас в Конституции прописан запрет одному человеку занимать президентское кресло более двух сроков подряд. Владимир Путин в 2018 году был избран второй раз подряд (четвертый — в общей сложности), его полномочия должны закончиться в 2024 году.

Ранее поправки в Конституцию утвердили депутаты Государственной думы и члены Совета Федерации. Затем поправки получили одобрение Конституционного суда. Обновлением Конституции российские власти занялись после послания президента Федеральному собранию. Была назначена рабочая группа, некоторые члены которой, как оказалось, даже не читали основной закон страны.