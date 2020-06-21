Особенности матрасов на независимых пружинах Pocket Spring

Полноценный здоровый сон — предвестник отличного самочувствия на каждый день. Когда человек отдыхает в комфортных условиях, ему не грозят плохое настроение и ощущение разбитости по утрам. Чтобы высыпаться каждую ночь и оставаться энергичными, следует обратить внимание на недорогие ортопедические матрасы, оснащенные пружинным блоком Покет Спринг. Данные матрасные изделия известны отменными эксплуатационными свойствами и лечебно-профилактическим действием.

Технология Покет Спринг имеет ряд преимуществ перед зависимыми блоками Боннель. Матрасы на независимых системах в точности повторяют линии тела пользователя, способствуют полному расслаблению мышц и фиксации позвоночника в анатомически правильном положении. Узнать подробнее о преимуществах технологии Покет Спринг поможет наш краткий экскурс.

Особенности пружинных блоков Покет Спринг

Матрасные изделия на независимых пружинных системах — одни из лидеров современного рынка. Отличительной особенностью данных блоков служит помещение каждой пружины в отдельный карман, что полностью исключает ее взаимодействие с соседними. Таким образом обеспечивается выраженный ортопедический эффект и равномерное распределение нагрузки по периметру спального места.

Чехлы для матрасов на блоках Покет Спринг изготовлены из дышащего материала, благодаря чему изделие не накапливает пыль и неприятные запахи. За максимальный комфорт отвечает точечная поддержка тела пользователя, обеспечиваемая анатомическим действием матраса. Подстраиваясь под изгибы тела спящего, матрас снимает усталость с каждой мышцы и препятствует возникновению малейшего дискомфорта.

Качественные матрасы на блоках Покет Спринг совершенно бесшумны в эксплуатации. В отличие от устаревших аналогов на зависимых пружинных системах, данные изделия не подвержены деформации даже при значительных нагрузках. Благодаря наличию съемного чехла матрас легко очистить от любых загрязнений.

Разновидности системы Pocket Spring

В каталоге https://magdek.com.ua/matrasi/nedorogie-matrasi/ интернет магазина «Магдек» представлены несколько вариаций недорогих матрасов на независимых пружинных блоках. Они классифицируются по уровням жесткости на мягкие, средне жесткие и жесткие. Такое разнообразие позволяет подобрать идеальное решение каждому покупателю. Чтобы не прогадать с выбором, следует брать во внимание антропометрические данные (рост и вес), состояние здоровья и возраст. Рекомендуется придерживаться простого правила: чем выше вес пользователя, тем жестче должен быть матрас. Для людей весом от 120 кг в ассортименте большинства магазинов можно найти модели на усиленных пружинных блоках.