Уровень заболевания коронавирусом в Турции продолжает держаться выше 1 тыс.

Об этом сообщил 18 июня министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

При этом общее число выявленных случаев заболевания в республике составило 184 тыс. 31.

Кроме того, 1 тыс. 382 пациента вылечилась за последние сутки, таким образом количество выздоровевших составило 156 тыс. 22.

Вместе с тем за последние 24 часа в Турции провели 48 тыс. 412 тестов, а их общее число достигло 2 млн 822 тыс. 316.

В то же время 755 пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии, а также 311 интубирован.