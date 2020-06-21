Врачи рассказали, как загорать во время беременности

На пляжах российских курортов часто можно наблюдать умилительную картину, как будущие мамы подставляют под лучи солнца свои округлившиеся животики. Хотя многие женщины загорать остерегаются, так как не знают, не навредят ли себе или будущему ребенку.

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Так можно ли загорать беременным или же не стоит? Каждая женщина должна решать сама. Но если уж беременная решит загорать, то делать это надо с умом.

Врачи клиники Genesis поделились советами, которые помогут не навредить себе во время отпуска на побережье или даче.

Ультрафиолет помогает справиться с хандрой, депрессией, активизирует обменные процессы, помогает синтезировать витамин D, поэтому запрета на загар нет — можно.

Но при этом стоит придерживаться ряда правил, касающихся пребывания на солнце.

Так, выходить на пляж и под лучи светила можно только в головном уборе — он обязателен. Загорать можно только в безопасное время — до 11 часов утра и после 16-17.

Обязательно надо использовать солнцезащитный крем с высоким SPF и пить воду в достаточном количестве, дабы избежать обезвоживания.

Врачи клиники рекомендуют не загорать в третьем триместре беременности. В этот период интересного положения желательно избегать попадания прямых солнечных лучей на живот.

И самое главное. Каждая беременная женщина, решившая принимать солнечные ванны, должна помнить о неприятностях, которыми может обернуться пребывание на солнце. Речь о повышенной пигментации. Беременность всегда сопровождается гормональным всплеском.

Под действием гормонов кожа становится более восприимчивой к ультрафиолету и может покрыться некрасивыми пятнами, вывести которые будет нелегко. Хороший крем с высокой степенью защиты от гиперпигментации не защитит, но может свести ее проявления к минимуму.

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