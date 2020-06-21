Минздрав намерен обновить более тысяч компьютеров алтайских больницах 308 рублей

В медучреждениях Алтайского края планируется масштабное обновление компьютеров. Это следует из закупки Минздрава региона, которая была объявлена накануне. Начальная максимальная цена контракта составляет 308,5 млн рублей.

Так, согласно аукционной документации, ведомство планирует закупить 6230 новых системных блоков и столько же источников бесперебойного питания. За среднюю стоимость системника была взята цена в 43,8 тысяч рублей, а для бесперебойника она составляет 5,7 тысяч рублей. При этом компьютеры должны быть выпущены не ранее 2020 года. Требования к начинке относительно актуальные для офисного «железа»: процессор с двумя или более ядрами (четыре потока и более) и тактовой частотой не менее 3700 МГц с интегрированной графикой, не менее 8 ГБ оперативной памяти DDR4 одной плашкой, жесткий диск на 500 гигабайт и более, не менее трех разъемов SATA.

В медучреждения Барнаула, в том числе больницы, роддома и диспансеры будет поставлено 1637 компьютеров и бесперебойников, для Бийска и Рубцовска – 951, для районных ЦРБ – 3642. Заказчиком является КГБУЗ «Алтайский краевой медицинский информационно-аналитический центр» в лице директора Виталия Азанова.

Что касается программного обеспечения и операционной системы, то оно будет американское – Microsoft Windows 10 Pro. При этом в России в соответствии с постановлением правительства РФ от 2015 года запрещена закупка иностранного ПО. В связи с этим Минздрав Алтайского края предоставил обоснование невозможности соблюдения такого запрета. Дело в том, что в медучреждениях региона используется специальная информационная система «АРМ Поликлиника», которая применяется, к примеру, для ведения электронных медкарт. Данное приложение было разработано под операционную систему Windows, а поэтому несовместимо с другими ОС российского производства, в том числе с различными вариациями свободной операционной системы Linux. «МИС «АРМ Поликлиника» разрабатывалась под Win32, собрать приложение под другую операционную систему невозможно, т.к. приложение разработано на Delphi под Windows», — указано в техзадании.

Таким образом, начальная максимальная цена контракта – 308,5 млн рублей. Деньги будут выделены из краевого и федерального бюджетов в рамках соответствующего регионального проекта.

Заявки от участников тендера принимаются до 9 июля, а аукцион пройдет 15 июля. Всю технику поставщик должен предоставить в течение 90 дней со дня заключения контракта.

Отметим, что на данную закупку обратили внимание в краевом сегменте Telegram. Авторы скептически отнеслись к необходимости таких затрат, особенно на фоне многочисленных скандалов, связанных с краевым Минздравом и его главой Дмитрием Поповым.