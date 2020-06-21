Названы главные преимущества удаленной работы

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Доктор экономических наук Ольга Забелина, эксперт ВНИИ труда, рассказала о преимуществах удаленного формата работы, передает RT.

Главное преимущество удаленной работы, по мнению специалиста, состоит в том, что при поиске работы соискатель может, не меняя место жительства, выбрать не только компанию, но и регион. А это, в свою очередь, может положительно отразиться на зарплате. При этом у работодателей значительно увеличиваются возможности для подбора кадров необходимой квалификации.

Забелина также обратила внимание на то, что при отсутствии необходимости ежедневно отправляться на работу экономится не только время, но и семейный бюджет, поскольку снижаются расходы на транспорт.

Кроме того, система электронного документооборота, постепенно внедряемая во всех регионах страны, будет способствовать развитию формата удаленной занятости, отметила эксперт. Так, в Госдуму уже внесен законопроект о регулировании дистанционной занятости, согласно которому в трудовом законодательстве могут появиться понятия «временная дистанционная работа» и «комбинированная дистанционная работа».

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