Путин заявил, что отношения России и Украины могут ухудшиться

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Charles Platiau/Reuters

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне могут ухудшить отношения с Россией, заявил глава РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1».

«Негативно. Я думаю, что и для самого Владимира Александровича ничего в этом хорошего нет», — сказал Путин, отвечая на вопрос, как скажут слова Зеленского на отношениях стран.

Президент добавил, что Украина тоже сильно пострадала во время войны.

Ранее Зеленский назвал СССР одним из виновников начала Второй мировой войны. Россия отвергла обвинения и назвала такие высказывания переписыванием истории.

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