Зеленський нагородив двох лікарів з Волині, які боролися з коронавірусом в Італії

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами України з нагоди Дня медичного працівника декількох волинських медиків.

Відповідний указ оприлюднили на сайті Офісу президента.

Зокрема, медаллю «За працю і звитягу» Зеленський нагородив двох медиків з Волині, які з іншими українськими фахівцями допомагали боротися з пандемією коронавірусу в Італії.

Медаль отримають лікарі державної установи «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Волинській області» ендокринолог Софія Черниш та хірург Андрій Власюк. Вони працювали у так званій «червоній зоні» міста Урбіно в Ломбардії.