40 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Татарстане

В Республике Татарстан зарегистрировано 40 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было 38. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в республике достигло 4 192 человек. Все новые случаи заражения оказались контактными. 8 больных госпитализированы, 32 будут проходить лечение на дому.

В Казани зарегистрировано 10 новых случаев COVID-19 за сутки, в Набережных Челнах — 12, в Нижнекамском районе — 11, еще два — в Тукаевском, по одному — в Азнакаевском, Альметьевском, Высокогорском, Лениногорском и Пестречинском районах. При этом до 18 лет, от 80 до 90 и старше 90 не заболел никто. Инфицированными оказались двое татарстанцев в возрасте от 18 до 30 лет, от 30 до 50 заразились 15 человек, от 50 до 60 — 14, от 60 до 70 — шестеро, от 70 до 80 — трое.

В Татарстане выздоровели за весь период 3 059 пациентов, в том числе 32 за минувшие сутки. На лечении остается 1 121 человек.