Собянин спрогнозировал срок восстановления общепита в Москве

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что индустрия общественного питания в столице быстро восстанавливается после снятия ограничений. Об этом сообщает «Интерфакс».

Нынешняя ситуация значительно выше всех ожиданий рестораторов, сказал мэр.

По его данным, на сегодняшний день объем работы ресторанного бизнеса восстановлен на 65% от того, что было до пандемии и связанных с ней ограничений.

«Я думаю, нет никаких сомнений, что в ближайший месяц общепит в Москве практически полностью восстановится», — заключил Собянин.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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