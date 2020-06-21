Белый дом назвал слова Трампа шуткой

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Jonathan Ernst/Reuters

Белый Дом назвал шуткой слова президента США Дональда Трампа о том, что необходимо уменьшить число тестов на коронавирус, пишет CNN.

«Когда вы проводите тестирование в таких масштабах, вы выявляете больше случаев. Поэтому я сказал своим людям: «Пожалуйста, замедлите тестирование, а они проверяют и проверяют», — сказал Трамп ранее на предвыборном митинге в штате Оклахома.

Позже представитель Белого дома сказал, что «очевидно, это была шутка».

США находятся на первом месте в мире по распространению коронавируса: заразились 2 миллиона 250 тысяч, скончались почти 120 тысяч человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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