Суд Турции сохранил меру пресечения для обвиняемых по делу об убийстве Карлова

Обвиняемые приняли участие в заседании в формате видеоконференции, выступив из мест своего временного заключения, уточняет ТАСС. Следующее слушание назначено на 25 июня.

Напомним, что в ходе предыдущего заседания, состоявшегося 5 марта, прокуратура потребовала приговорить восьмерых подсудимых к пожизненным срокам, а также пятерых других к 15 годам тюрьмы за причастность к движению Фетхуллаха Гюлена, которое правительство республики обвиняет в организации путча 2016 года.

Добавим также, что первое заседание по делу об убийстве Карлова прошло в турецкой столице 8 января 2018 года. Прокуратура Анкары в ноябре 2018 года направила в суд обвинительное заключение. По этому делу проходят 25 подозреваемых, среди которых числится и Гюлен. Бывший госслужащий Шахин Согют в свою очередь, по версии следствия, якобы лично отдал распоряжение непосредственному исполнителю убить российского дипломата.

В числе предъявленных прокуратурой обвинений — нарушение конституционного порядка, членство в вооруженной террористической группировке, преднамеренное убийство с террористическими целями. Обвинение охарактеризовало произошедшее как «провокационную акцию, направленную на подрыв отношений Турции и России».

Отметим, что Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре, нападавший — полицейский Мевлют Мерт Алтынташ — был ликвидирован. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма». Посмертно дипломату было присвоено звание Героя России.