В самочувствии Заворотнюк наметилась положительная динамика

Журналисты ряда изданий сообщили об улучшении здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк. Таким образом сбываются самые оптимистические прогнозы по поводу дальнейшего будущего актрисы с тяжелой формой онкологического заболевания.

Состояние здоровья Анастасии Заворотнюк на сегодня, 21 июня 2020Актриса Анастасия Заворотнюк в ближайшем будущем может появиться на публике и даже приступить к работе. Об этом журналистам издания Popcake рассказал близкий к семье артистки источник.

По его словам, актриса в настоящее время переживает ремиссию. Это является переломным периодом, но имеются шансы, что ей даже не понадобится новый метод лечения рака. С онкологией головного мозга Заворотнюк борется с прошлого года.

При этом члены семьи актрисы воздерживаются от любых комментариев по поводу ее болезни. Но, как заверил собеседник источника, артистка чувствует себя намного лучше, а родные просто не хотят ее сглазить.

Как проходит лечение Заворотнюк

Профессор, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Михайлович Чумаков рассказал о новом методе лечения рака.

Чумаков рассказал, что к нему обращался муж актрисы фигурист Петр Чернышев. Муж Заворотнюк отказался от нового метода лечения, так как Анастасии становится лучше. По словам профессора, спортсмен оказался очень осторожным человеком и попросил подождать с лечением его супруги при помощи вирусов.

Сообщения о заболевании Заворотнюк появились в августе прошлого года. Некоторые СМИ писали, что у нее рак мозга. Долгое время родственники артистки не комментировали эту тему, но затем подтвердили диагноз глиобластома у актрисы.